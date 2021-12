Aastasena lastekodusse sattunud Taissia: ma ei räägi kunagi oma vanematest halba, sest tean, mis elu oleks ilma vanemateta

Mina olen Taissia. Olen 15aastane ja õpin 9. klassis. Koolitundidest huvitab mind füüsika, kuigi see on raske. Pärast kooli veedan aega sõpradega. Olen hakanud oma klassikaaslastega viimasel ajal päris hästi läbi saama, chilli’me (emale küll ei meeldi, kui ma kasutan ingliskeelseid väljendeid) peale kooli ja mängime korvpalli. Mulle väga meeldib korvpall. Mulle meeldib ka fotograafia. Ja üldse kunst. Pildistan päris palju. Ostsin just oma esimese palga eest endale fotoaparaadi. Eriti meeldib mulle aga ema ja tütre aeg, kui me käime erinevates kohtades ja teeme põnevaid asju. Ma kohtusin oma emaga 2019. aasta juulis ja olen nüüd poolteist aastat temaga koos elanud.

Mulle on räägitud erinevaid lugusid sellest, kuidas ma lastekodusse sattusin. Olin siis üheaastane ja tegelikult ei mäleta ise midagi. Ma tean, et mu sünniisa jõi palju ja ta ei saanud mind kasvatada.