Maribel Vääna ilu on toonud talle ka kannatusi: sellest kohast välja saamine on meeletult raske

"Hästi palju on kuuldud lauset, et ilu on valu. Aga ilu ongi valus, sest inimesed ei taha näha, mis on selle ilu maski taga. Nad kasutavad sind ära, sest tahavad ja saavad. Paljud vaatavad sind kui portselan­nukku: ole kuss, mul pole sind vaja muu jaoks kui näidata, et mu elus on ilus inimene. Ja see teeb haiget… kohutavalt palju haiget," nendib Maribel, hääl peaaegu murdumas. "Muidugi on ilus tore olla, aga olen kunagi kuulnud ka lauset: kas sa reaalselt arvad, et ma suhtlesin sinuga millegi muu kui ilu pärast?! Selle peale jääd sõnatuks ja sulgud iseendasse, sellest kohast välja saamine on meeletult raske. Aga kui suudad üle saada, oled palju võimsam inimene. Mina olen suutnud."