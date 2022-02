Maarja-Liis Ilus oma teisest suurest kirest: see on reaalne kätega töö, millesse sukeldudes muremõtted ununevad

Vähesed teavad, et Maarja-Liisil on lisaks lauluandele ka sisekujunduskirg. Veelgi enam, tal on mitu korterit, mille seisund on olnud ostes armetu, kuid millele ta on oma töö, ideede ja töömeeste abiga uue elu sisse puhunud.