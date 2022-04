Miski murrab mind

“Mul on alati olnud raske oma aega planeerida – kell ja kalender on asjad, mida ma ei mõista!”



“Nii keeruline on tegutsemist alustada. Samas, kui miski mulle meeldib, võin sellesse ennastunustavalt kinni jääda.”



“Minu kodus valitseb täielik korralagedus, aga koristan ju pidevalt…”



“Kuidas teised nii järjekindlad on... ja normaalset elu elavad?!”



Keegi meist pole täiuslik. Jah, vahel on raske tegutsemist alustada – mõtted rändavad siia-sinna – ja ka väsimus võib olla nii suur, et niidab sammupealt. Aga mis siis, kui vaatamata pidevatele katsetele pole õnnestunud oma elu kontrolli alla saada?