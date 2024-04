Laulja ja näitleja Hanna-Liina Võsa raamaturiiul peegeldab tema teekonda viimase 20 aasta jooksul. See on kasvamise lugu nii inimese kui ka naisena.

Olen uudishimulik lugeja. Tihti sirvin juba poes end kõnetava raamatu poolenisti läbi ja kui on tunda, et teema mind paelub, siis tuleb raamat minuga ka kaasa. Kas ma seda kodus kohe edasi lugema hakkan, on iseasi.