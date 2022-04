Ninaplastika on esteetilise kirurgia operatsioonide hulgas üks levinumaid. Esimese kaasaegse rinoplastika tegi 1887. aastal USA-s otolaringoloog dr John Orlando Roe, keda peetakse esteetilise rinoplastika isaks. Aastate jooksul on protseduur tunduvalt keerukamaks muutunud, ka nina ehituse ja funktsioneerimise ning rinoplastika sotsiaalsete ja psühholoogiliste aspektide mõistmisel on tehtud suuri edusamme, kuid enamik ninaplastika kirurge teostab ka tänapäeval põhimõtteliselt sama operatsiooni.

Enamikul patsientidel, kes soovivad ninaplastikat, on sarnane mure. Nad arvavad, et nende nina on liiga suur või siis ei sobi näokujuga. Suure nina tüüpilised tunnused võivad olla ka suur küür, laiad ninaluud, sibulakujuline ninaots ja/või lai ninasõõrmete asend. Mida sellistel puhkudel teha ja kas abi saab ainult läbi noa?