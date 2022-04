Põhjamaade suurim moekaupade veebipood Boozt.com avas Eestis oma virtuaalsed uksed

„Skandinaavia esteetika ja väärtused muutuvad Baltikumi inimestele üha tuttavamaks. Eesti, Läti ja Leedu tarbijad on huvitatud Skandinaavia moetrendidest ning hindavad Põhjamaade kaubamärke, disaini, toote kvaliteeti ja jätkusuutlikkust. Meil on hea meel, et saame tutvustada ka Baltikumis ühte Skandinaavia e-kaubanduse liidrit,” ütleb Boozt Balticsi tegevjuht Agnė Pargaliauskaitė.

Tuntud kaubamärgid, head hinnad ja pidevalt uuenev tootevalik

„Uuendame pidevalt oma tootevalikut, et pakkuda klientidele alati suures valikus uusimat kaupa, mis vastaks kõige paremini nende vajadustele. Soovime juhtida klientide tähelepanu praegustele parimatele toodetele ja kaubamärkidele, mida ühendab ajatu disain ja kvaliteet,” selgitab Pargaliauskaitė.

Booztist leiab nii madalama hinnaklassi kaubamärgid, nagu GAP, Lindex, Jack & Jones, Vero Moda, kui ka kõrgema hinnaklassi brändid, nagu Ralph Lauren, HUGO Boss, Coach, Weekend Max Mara ja paljud teised.

Kõige populaarsemad on tuntud rahvusvahelised kaubamärgid, nagu Tommy Hilfiger, Calvin Klein, GANT, Adidas ja muidugi Skandinaavia brändid Fillipa K, Holzweiler, Samsøe Samsøe ja teised. Laste sortimendis pakub Boozt populaarseid tooteid kaubamärkidelt Reima, Liewood, Didriksons, Name It ja paljudelt teistelt.

Tõelised trendihuvilised, kes tunnevad huvi Skandinaavia moe vastu, hindavad brändide Ganni, Rotate by Birger Christensen, By Malene Birger ja Baum und Pferdgarten tooteid, mida teistelt moeplatvormidelt ei ole võimalik soetada.