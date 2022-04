FOTOD | Maailmas esimeste seas! Reet Aus toob turule rõivatööstuse ülejääkidest toodetud aluspesu

“Meile teadaolevalt on tegu maailma esimese pesukollektsiooniga, mis on toodetud väärtustava taaskasutuse meetodil, tööstuslikult taaskasutatud kangast. Ennetamaks vääriti mõistmist, siis rõhutan, et toormaterjaliks on tööstuslik kanga ülejääk — me müüme uut aluspesu, kasutatud aluspükste ärri me ei sukeldu,” ütles Reet Aus. Ausi pesutooted on toodetud Euroopa Liidus, Upmade-sertifitseeritud tehases Poolas.