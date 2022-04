FOTOD | Need on 6 moeeset, mida pea kõik üle 50aastased prantslannad omavad

Pole mingi saladus, et prantslannad on ühed maailma kõige stiilsemad naised, kelle moevalikuid kõik teised kadestavad. Nad teavad täpselt, millised on need kindlad moeesemed, millega oma garderoob täita, et olenemata olukorrast hea välja näha. Ja mida vanemad nad on, seda moeteadlikumad nad on.