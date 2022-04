Järjekordne löök Venemaa moemaastikule: mitmete kuulsate moeajakirjade toimetused panevad uksed kinni

Condé Nasti venekeelsete väljaannete tegevus peatati tegelikult juba 8. märtsil, mil Vogue Russia teatas oma Instagrami kontol, et usuvad, et tegemist pole hüvastijätuga, vaid lühikese pausiga. “Loodame, et saame peagi oma tööd jätkata,” kirjutasid nad ja pole peale seda enam oma kontole ühtegi postitust teinud. Nüüd on see lootus kustunud.