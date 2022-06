“No see oli ekstreemne kultuuriline õppe­tund,” naerab ta. Peole, millest jutt käib, olid kutsutud Vitaliia abikaasa kolleegid, sõbrad, mitmed IT-inimesed ja investorid. Kui muidu kulges pidu viisaka small talk’i rütmis, muutus olustik, kui lavale astus napis rõivastuses burleski­tantsija Miss Chrissy Kiss, et esitada sünnipäevalapsele tantsunumber. “Külaliste näod tõmbusid tuimaks nagu kivid või krimpsu, nagu nad oleksid just sidrunit hammustanud,” muigab Vitaliia. “Tundsin end nii halvasti, et paljud ei osanud seda nautida... Pärast pidu ütles üks sõbranna, et oli väga jahmunud, et valisin oma mehele sellise üllatuse...”