Vaimse tervise ekspert Minna Sild sõjaga kaasnevast ärevusest: eestlased on selles kriisis vaimse vastupanuliikumise osa. Jookseme maratoni, mitte sprinti

Venemaa brutaalne sõda Ukrainas koos selle kõige kohutavamate kirjelduste ja fotodega on meile erakordselt lähedal ning mitte ainult geograafiliselt. See on söövi­tanud hingehaavad ini­mes­tesse, kes elavad nüüd siin meie kõrval ja on meie potent­siaalsed uued sõbrad. See on nutitelefoni kaudu meie taskus, televiisori kaudu pühapäevases hommikuidüllis, autoraadios teel punktist A punkti B. See saadab meie tööpäevi kontoris arvutis igapäevaseid toimetusi tehes. See on vallutanud meie mõtted, tekitades ärevust, hirmu ja loendamatult teisi emotsioone.