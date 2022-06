Režissööri ametist ruumiloojaks, Elina Naan 20ndate lõpus tehtud kannapöördest: tundsin, et nutan nagu väike laps, kes ei taha lasteaeda minna. Ma ei tahtnud enam tööle minna

Sild maailmade vahel



Viimati vestles Anne & Stiil Elinaga 2018. aastal, kui tal oli äsja ilmunud luulekogu “Lukuga päevik”. Küsimusele, mis on viimase nelja aastaga tema elus muutunud, vastab ta, et justkui mitte midagi, aga samal ajal ka kõik. “Kirjutan endiselt. Kuigi “Lukuga päevik” hakkas tuhinal elama oma elu, ei kirjutanud ma tõesti mitu aastat mitte midagi. Viimasel aastal olen hakanud uuesti kirjutama,” jagab ta. Samas lisab Elina, et värske looming ei pruugi tingimata just raama­tuna välja tulla, vaid ehk hoopis mingil teisel kujul. Kuidas, seda ta veel avaldada ei soovi. “Ma ei proovi sellest mingit saladust teha, aga see beebi on praegu veel nii pisike, et ei taha kuidagi teda oma mullist välja lasta.”