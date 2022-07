FOTOD | Seitse šikki aksessuaari, mida prantslannad oma rõivastuse moekamaks muutmiseks kasutavad

Aksessuaaridel on nii palju potentsiaali. Just eriliste ehete, käekottide, kingade või peakatete abil on võimalik muuta muidu igavavõitu rõivastus põnevamaks ja unikaalsemaks. Eriti armastavad moesõbrad kanda neid suviti, mil piisab kasvõi punutud kotikesest, et lihtsad sinised teksad ja valge t-särk efektsemaks muuta.