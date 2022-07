FOTOD | Armas detail, millega Mari Ojasaar pulmas kaksikõde Kristit mälestas: nii armsalt näitas ta end mulle

„Kunstnikuna ma kohe tundsin, et soovin olla pruudina omanäoline,“ jagab Mari Instagrami postitatud foto kirjelduses. „Tuli mõte metskitse sarvekesed pähe panna. Tegelikult tekkis see idee vaid paar päeva enne pulmi. Õnneks on meil siin Hiiumaal üks sarvekunstnik, kellel juhtumisi oligi üks paar eriti tillukesi sarvi. Ta lihvis need ja kinkis minule. Milline õnn. Meisterdasin siis nendest endale peavõru.“