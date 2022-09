Mis on petturisündroom?

Lihtsalt öeldes on see olukord, kus inimene pelgab, et jääb kohe vahele – peagi mõistavad ka teised, et ta pole nii andekas või pädev midagi ja kõik tema saavutused on vaid hea õnne tulemus. Pidev kahtlemine sillutab teed rahulolematuseni oma töö ja tegemistega, arvamuseni, et ollakse teiste silmis ülehinnatud, ning hüvede vältimise („Ma ei vääri kõrgemat palka“) ja kiituse tõrjumiseni.