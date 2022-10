FOTOD | See 2000. aastate moeröögatus, mida on kandnud nii Paris Hilton kui ka Britney Spears, on tagasi

Teadupärast naasevad moetrendid umbes kahekümne aastase intervalliga. Nii on viimastel aastatel segunenud 1990. aastate mood 2000. omadega. Me kõik mäletame aega, mil moes oli kanda sõnumiga t-särke. Lõplikult pole need ju kuhugi kadunud olnudki, ent valjuhäälsed pluusid teevad jõulist comebacki nii disainerite loomingus kui ka kuulsuste seas.