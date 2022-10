„Tantsud tähtedega“ annab inspiratsiooni peokleitideks

Aastalõpu pidudeni on veel aega, ent inspiratsiooni tasub ammutada varakult. Kui tead juba ette, et aasta lõpus on mõni suurem ja pidulikum sündmus tulemas, tasub vargsi ka peokleiti otsima hakata. Toome sinuni mõned viimase kahe nädala tantsusaate elegantsed lemmikud, mida sobiks glamuursel üritusel kanda.