FOTOD | CFDA auhinnagala: vaata, kes särasid punasel vaibal kõige eredamalt

Eile õhtul jagati CFDA auhindu (Council of Fashion Designers of America - Ameerika Moedisainerite nõukogu). Sündmust nimetatakse tihi ka moemaailma Oscarite jagamiseks. See, mida kannavad külalised on samuti tähelepanuväärne. Sel aastal jäid kõigile silma nii Cher kui ka Kim Kardashian.