Kas võib sõbraga seksida, ilma et see sõprussuhet rikuks?

Sõbraga seksimine on mäng tulega. Ükskõik kui veendunult te seda seksi „mitte millekski“ nimetate, on teil juba emotsionaalne lähedus ja teineteisele seatud teatud ootus. See sama tuttav tunne on ka põhjus, miks teie omavaheline seks hea on. Üks peamisi keerukusi seksisuhete puhul on see, et kui sa teed seda uute ja pigem võõraste inimestega, on see täielik loterii ja väga harva päriselt hea. Te ei tea, mis teisele meeldib, raske on ennast vabaks lasta, omavaheline suhtlus põhineb teineteisele mulje avaldamises, püsib hirm eemaletõukamise ees ja miljon muud närveldama ajavat fakti, mis tekivad, kui oled intiimne kellegagi, keda sa päriselt ei tunne. Probleem on selles, et sõpradena on teil ka midagi kaotada. Seega päris kindlasti ei ole see „lihtsalt seks“.