Muusikali „Once“ proovides Ugalas neli aastat tagasi armastuse leidnud näitlejad Laura Kalle (33) ja Priit Võigemast (42) arvavad, et igas päevas võiks olla midagi tähistamist väärt. Too esietenduse kuupäev on neile endiselt oluline, nüüd aga veel ühel õnnestaval põhjusel.