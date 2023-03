Valu küljel. Küllap pimesool! Veider peavalu. Appi, ajukasvaja?! Mida teha, kui hirm haiguste ees hakkab elu segama?

Ilmselt paljudele meenub hirmuga haiguste ees Juhan Smuuli värvikas karakter polkovniku lesk. Kutsutakse ju ka rahvasuus sedaviisi inimesi, kes arvavad end alalõpmata haiged olevat. Tõsi, päris võrdusmärki nende kahe tegelase vahele panna ei saa. Kui leskproua tegi seda rohkem tähelepanu ja kaastunde saamise eesmärgil, siis hüpohondrik ei arva tingimata, et „arstid ei tea midagi“. Ka ei käi ta tõenäoliselt oma udupeente diagnoosidega lähedaste ees kemplemas, nagu kuulsal proual kombeks oli – leppis ta ju viimaks ladinakeelsete diagnoosidega nihilissimus acutus (suur mittemidagi) ja logorrhoea gradus gravis (lobisemismaania). Hüpohondriku mure on tingitud siirast murest oma tervise pärast, mida ta ei oska kuidagi muul moel vaigistada kui otsida ikka ja jälle arstidelt kinnitust, et kõik on endiselt kõige paremas korras.