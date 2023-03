Tallinn Fashion Week | Kevadise moenädala avab romantiliste detailide ja isikupäraga rikastatud Alexanderling

Rõivastele lisatud siidisallid on loonud MIURIO eesotsas Rita Assoriga, kus kvaliteetne käsitsi palistatud siidiaksessuaar rõhutab isikupära ja toetab klassikalise stiili sulandumist hooajast sõltumatu mugavusega. „Oleme alati soovinud täiendada kodumaist moodi oma kaunite siidirätikutega ning Tallinn Fashion Week on kindlasti see lava, mis väärib suurejoonelist vaatemängu. Meie tugevuseks on ürgnaiselikult tundlik disainikeel koos julgete värvikombinatsioonidega ning aksessuaaride laitmatu kvaliteet,“ ütleb MIURIO stuudio peadisainer. Koostöös MIURIOga tulevad esitlusele siidisallid, mis on kantavad nii peaehte, käekoti sanga kaunistusena, taljes vööna või iseloomulikult kaelas sallina.