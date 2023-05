Kristina Šmigun-Vähi emadusest: ütlen tihti lastele aitäh, et olemas olete. Ma ei kujuta ette elu, kus oleksin üksi või ainult abikaasaga

Nõnda kohtumegi hoopis kohvikus, kuhu Kristina saabub ennustatud reipal sammul. „Kui pean liikuma kolme kilomeetri raadiuses, püüan alati jala minna,“ räägib ta kallistuse saatel. Must mantel, must peapael, ronkjad küüned ja samas toonis sääristega palistatud püksid. „Oleksin ma teadnud, et täna on nii tuuline, siis oleksin pannud kevadkarupükste asemel talvised,“ muigab ta lõbusalt.