Täna sünnipäeva tähistav operaator Mustafa Celik: kui oled laisk, siis on igal pool raske ja halb

Kohtume Mustafaga Fotografiska kohvikus, kus ta küsib minult puhtas eesti keeles: „Kas sa siinset Lähis-Ida hommikusööki oled söönud – see on linna parim! Algul oli toidu nimi Türgi hommikusöök, aga ma ütlesin neile, et see siin on omane pigem Iisraelile. Nii et nad vahetasid nime ära.“