FOTOD | Ülevaade kuninglikest peakatetest: kroonid, tiaarad ja elegantsed kübarad

Tegemist on kõige kuninglikumate peaehetega, millel on pikk ajalugu. Kuningas Charles III kroon kaalub 2,23 kilo ja kannab nime Püha Edwardi kroon. Seda kasutatakse ainult kroonimistseremooniatel. Uhke peaehe on tehtud kullast ja sametist ning on kaunistatud karvade ja juveelidega. Tegelikkuses on kuningal kandmiseks kaks erinevat krooni. Teine on kordades kergem.

Kuninganna Camilla kroon on jätkusuutlikum. See on valmistatud kroonist, mis pärineb kuninganna Mary II kroonimistseremoonialt ning mida on ilustatud kuninganna Elizabethi kollektsioonist pärinevate juveelidega.

Tiaarad, mis tegelikult ei ole tiaarad

Esmapilgul võivad printsess Catherine’i ja tema tütre printsess Charlotte’i peaehted kroonidena tunduda, kuid tegelikkuses see nii pole. Need on lillekroonid, mis pole päris tiaarad. Põhjus selleks võib olla ka see, et uus kuningas soovis tseremooniat veidi tänapäevalikumas võtmes. Printsesside peaehted on Alexander McQueeni moemaja looming.

Kübarad

Pidulikul kuninglikul sündmusel katab naisterahva pead kaunis kübar. Neid võivad kanda kõik külalised. Loomulikult on kroonid ja tiaarad imekenad, aga tseremoonial oli näha ka silmapaistvaid peakatteid, mida kandsid nii erinevad Euroopa kuninglikud pead kui ka näiteks lauljatar Katy Perry.

Eksperdid on esile toonud leedi Louise Windsori helesinise kübara, mis sobis ideaalselt kokku tema värvilise kleidiga. Taani kroonprintsessi Mary dramaatiline lilla ja Hispaania kuninganna Letizia kübarad pälvisid samuti palju tähelepanu.

Sinised kübarad olid kaunistamas ka Kreeka kuninganna Anne Marie ja kroonprintsess Marie-Chantali päid.

Ka kübaramood on mitmekülgne. Näha oli erinevaid tekstuure ja tülli, näiteks leedi Helen Taylori ja Poola esileedi Agata Kornhauser-Duda puhul.

Veel mõned ilusad peakatted laupäevaselt pidupäevalt:

Allikas: The Cut