FOTOD | Moekunstnik Tiina Talumees tähistas oma moeloomingu 25ndat aastapäeva. Vaata, kes olid kohal!

„Moemaailm on üks keeruline keskkond, kus toimetada. Konkurents on tihe ja kõike on ju nii palju. 25 aastat moeloomingut on tohutu tahtejõu medalikandidaadi saavutus ma ütleks. Eks selle aja sisse on mahtunud kõike - väga keerulisi hetki ja väga ülevaid emotsioone. Küll aga ei ole ma kordagi tundnud, et no enam ei jaksa, rohkem ei taha. Mood on minu elustiil ja eneseväljendus, ilma milleta ma ei hinga,“ peegeldab disainer oma sügavat armastust rõivadisaini vastu.