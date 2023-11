FOTOD | Missivõistlusel kantud purkidest valmistatud kleidi taga oli sügav ja isiklik sõnum lapsepõlvest

Sellel on ka oma põhjus. Nimelt sai Anna inspiratsiooni oma lapsepõlvest, mil teda nimetati prügi iluduskuningannaks. Tema vanemad töötasid prügi korjajatena ja Anna oli samuti pidevalt ümbritsetud prügi ümbertöötlemisest ja teiste äravisatud asjadest. Kleidi eesmärk oli anda edasi sõnumit, et see, mida peetakse algselt tähtsusetuks, võib tegelikkuses olla ilus ja oma väärtusega.

Kleidil on suisa nimi „Hidden Precious Diamond Dress“ („Peidetud hinnaline teemantkleit“), mille disaineriks on Tai kohalik bränd Manirat. Meistriteos on tehtud sadadest purkidest ning kombineeritud Swarovski kristallidega.

Kuuldused kleidi erilisuse kohta levisid eeskätt sotsiaalmeedias. Missikandidaadi postitusel on üle 235 000 meeldimise Instagramis ning üle 125 000 TikTokis.

Anna Sueangam-iam kasvas üles Bangkokis, kuniks ta isa saatis ta elama budistlikusse templisse, kus teda kasvatasid nunnad. Ta on kasvanud vaesuses. Selleks et oma hariduse eest maksta, käis ta verd andmas, kogus taarat ja koristas tualettruume.

Naise minevik on teda inspireerinud seisma Tai laste hariduse eest. Nii teeb ta ka koostööd kohaliku heategevusorganisatsiooniga, mis seisab laste õppimisvõimaluse eest. Kui võistlusel küsiti, mida teeks naine Miss Universumi tiitlit kandes, vastas naine, et ta sooviks investeerida oma kogukonda, et luua muutusi.

Miss Taimaa kuueteistkümne missikandidaadi hulka ei jõudnud, kuid ta sai eriauhinna. Kokku osalesid võistlusel kaheksakümne riigi esindajad.

Allikas: The People