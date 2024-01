5 ootamatut fakti petmise kohta: on üks kindel periood kuus, mil naised on altimad oma partnerit petma

1. Naised petavad suurema tõenäosusega ovulatsiooni ajal



Naine tunneb end ovulatsiooni ajal seksikamana, ta riietub väljakutsuvamalt (kitsamad ja napimad riided) kui muul ajal. Evolutsiooni kohaselt peab see paika – liigi levimise eesmärgil on naine just viljastumisvõimelisel ajal valmis ka liiki jätkama. Kuid kas see instinkt ei peaks kooselu ajal sulguma?



Naise geneetilisel koodil pole õrna aimugi, et naine on suhtes, see ei tea, mida tähendab abielusõrmus.



New Mexico ülikoolis tehtud uuring leidis, et on tugev seos naise ovulatsiooni ja suurenenud meestehuvi vahel. Kusjuures huvi nende meeste vastu, kes pole naise elukaaslane.



2. Mehed on paremad petmise nuhkijad kui naised



Statistika näitab, et mehed tabavad truudusetu partneri paremini ära kui naised. Kuid see võib tuleneda meeste ebakindlusest, mis on aegade algusest juba enne DNA leiutamist mehi kimbutanud: kuidas peaks mees teadma, et tema elukaaslane kannab just tema last? See on programmeeritud meeste geneetilisse koodi juba tuhandeid aastaid. DNA-testi võimalikkus on vaid viimase aja hirmupeletaja, mis sissekodeeritud hirmu nii kergelt välja ei juuri. Viska juurde paar doosi armukadedust ja kahtlust ning võib kindel olla, et mees on parim petjanuuskur.



3. Petmise jaoks pole ühtegi ühest definitsiooni



Kunagi ei tea, mida petmine teise inimese jaoks tähendab. Ei teadlased, praktiseerivad arstid ega ka mitmed paarid ei suuda leida ühist keelt, millist käitumist võib pidada petmiseks. See on suur probleem, mis võiks aidata paaridel truuduseprobleemidest üle saada.



4. Enamik mehi ei vaja põhjust petmiseks



Mitmed abielunõustajad väidavad, et mehe truudusetus pole tingimata tema õnnetuse indikaator. Naised on seevastu palju keerukamad ja kui nad petavad, on see peaaegu eranditult nende õnnetuse indikaatoriks.



Abielunõustaja dr Joyce Hamilton Berry ütles: „Ma võrdlen meeste truudusetust kööki kõndiva mehega, kes näeb šokolaadikooki. See näeb hea välja, see lõhnab hästi. Tal pole nälg, aga ta sööb seda kooki ikkagi. Teisisõnu petavad mehed, kui nad näevad naist, kes on atraktiivne ja paistab huvitav, ja isegi siis, kui nende abielusuhtes midagi ei puudu."



See on üldistus osade meeste kohta. Naiste kohta ütleb ta nii: „Naised petavad tavaliselt siis, kui nende abielu pole rahuldust pakkuv või juba problemaatiline. Nad petavad, kui tunnevad end hooletusse jäetuna või kui mees on olnud truudusetu."



5. Üks seitsmest äsjaabiellunust petab esimesel abieluaastal



Ühendkuningriigis 2005. aastal tehtud uuring paljastas, et enamik truudusetuid, üle 60 protsendi, on olnud abielus vähemalt viis aastat. Kuigi šokeeriv osa inimesi tunnistas truudusetust juba esimesel abieluaastal: 18 protsenti naistest ja 12 protsenti meestest.