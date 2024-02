Lamades haiglavoodis, hakkasin tõesti juba vara jagama – jah, olin tõsises kohas. Aga mu ümber olid toetavad inimesed. Olen küllaltki hästi paranenud. Eks natukene habras, tundlik on ikka. Aga haigus muudabki inimest alandlikumaks. Arvan, et on hea tunda end Elu ees alandlikuna.