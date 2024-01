Täna sünnipäeva tähistav Dave Benton on pidanud küll mitmeid pintsaklipslaste ameteid, ent olnud ikka ja alati oma hingelt laulja ja artist

Dave Benton räägib oma raamatus “Olen see, kes olen” enda avameelse loo. Kes ta siis tegelikult on? “Avalikkus tunneb mind kui Dave Bentonit – lauljat ja artisti, laulukirjutajat, õhtujuhti, 2001. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitjat Eesti esindajana, alternatiivtervendajat, reikimeistrit, isa ja abikaasat. On aga ka rida fakte, mida üldiselt teatakse vähe,” räägib Benton.