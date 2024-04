Z-generatsiooni seas populaarset vintage-käekotti nimetatakse suisa kaltsuka Birkiniks

Vintage-ridikül sai populaarseks TikTokis, kus kutsuti üles vanu käekotte restaureerima. Vogue on nimetanud seda kotti „kaltsuka Birkiniks“, mis võimaldab noortelgi luksuskoti soetada, ilma et peaks tuhandeid välja käima.

Aimata on, et Coachi retrokotti hakatakse nüüd suurtes kogustes kokku ostma. Tundub, et TikTok dikteerib noorema generatsiooni seas kõike.