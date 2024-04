Mitte midagi pole selga panna? Loo endale baasgarderoob ning sa ei seisa enam hommikul nõutult riidekapi ees

Esimese sammuna mõtle, mida oma olemasolevast garderoobist kõige rohkem kannad. Seejärel analüüsi oma elustiili ja vajadusi – mis rolle sa täidad? Kas riided, mida vabal ajal kannad, sobivad ka tööle või vajad eraldi tööriideid? Kas oled ema ja kõik su riided peaksid olema materjalidest, mida on kerge puhastada? Kui sageli sa pesu pesed? Kas käid tihti pidudel? Ja lõpuks – mis on sulle riietuse juures oluline? Mis on need omadused, mis su riietel peavad olema? Kas sinu jaoks on oluline, et rõivad on looduslikust materjalist või ehk soovid toetada ainult kohalikke disainereid? Kirjuta oma mõtted üles ja organiseeri need nii, et saad selge ülevaate kriteeriumitest, millele su baasgarderoob vastama peab.