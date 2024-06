See olukord ajab segadusse. Paljud mehed kurdavad Tinderis, et ei taha lihtsalt toredaks kirjasõbraks saada ega oma aega raisata. Nad ütlevad kohe alguses, et neile on oluline kokku saada. Aga samal ajal on nende vestluse juhtimise oskus täpselt nii arenenud, et kirjutada „Hei! Kuidas nädalavahetus läks?“ ja siis kaduda vähemalt nädalaks.