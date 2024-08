Et pulmapidu ja -ööd maksimaalselt nautida, soovitan hoida fookus sellel, miks üldse pulmi peetakse. See peaks olema ju armastuse pühitsemise pidu, kus teie kaks olete kõige tähtsamad. Unustage ära soov külalistele muljet avaldada. Pidage teineteist prioriteediks, olge olemas ennekõike oma kallima jaoks. Tehke terve peo vältel teineteisele kauneid komplimente, vaadake silma, flirtige. Näen liiga tihti, kuidas külaliste nimel pingutatakse väga, aga teineteist unustatakse ära. Palun pange asjad tähtsuse järjekorda ja kui ikka olete abiellunud armastuse pärast, siis... Suudelge ka niisama, ilma et külalised peaks "Kibe!" hüüdma. See pidu on teie pulmaöö eelmäng.