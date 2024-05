Pulmakleitide disainer avalikustas, mis on sel hooajal moodsa pruudi number üks aksessuaar

Euroopa tähtsaimale pulmamessile saabub igal aastal külalisi ja osalejaid 48 riigist üle maailma. Miks? Sest just seal näevad ilmavalgust uusimad pruudimoe trendid. Seekord seisin minagi keset lõputut tülli- ja pitsimerd, et oma silmaga näha, millised pulmaunistused on vahepeal taas täide õmmeldud.