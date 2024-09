Muusik Ewert Sundja: lõpuks õhtul peegli ees oleme ikkagi üksinda

Ta on veetnud toreda nädalavahetuse Valgejõel, Pikakose suvitusvillas, kus ühes ruumis seisab Jakob Hurdale kuulunud klaver. „Kõige kummastavam on, et tean täiesti kindlalt, seda pilli ei ole minu eluajal häälestatud. Paar klahvi on veidi kahtlased, aga muidu on tegemist uskumatult vastupidava instrumendiga,“ räägib Ewert vaimustunult. Milline ta omaloodud muusikapala peegeldab tema praegust hingeseisundit kõige selgemalt, jätab Ewert enda teada. Küsimusi, mis lahustuvad õhku, saamata vastuseid, on veelgi. Ewert naljatab, et kui ta kunagi peaks kirjutama autobiograafia, on tal pealkiri olemas. Minu sissepoole elatud elu.