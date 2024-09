Poliitik Natalie Mets: lugedes kommentaare à la „kas enne seksi pean notarisse minema“, järeldan, et ei mõisteta, mida tähendab nõusolek

„Olen pigem tugev inimene. Ei jää keerulise olukorra otsa kassima, olen alati end läbi murdnud. Valimiste ajal, kui mul oli palju tegemist, kirjutasin magistritööd ja eraeluliselt oli samuti keeruline periood, olin üpris ärev. Ühel hommikul tõusis klomp kurku, käed värisesid, enesetunne oli võõras. Helistasin pereõele: ma pole päris kindel, kas hakkan infarkti saama? Mul paluti tunni aja jooksul läbi tulla ja tehti EKG, mis oli täiuslik. Siis küsis pereõde, mis mu elus toimub ja kas tegelen oma vaimse tervise hoidmisega. Ikka, vastasin, aga juba siis, kui kõik on punases. Järgnes loengukene, et igaühel peaks nädalas olema päev, kus ei tee midagi. Küsisin, kas tal on. Ta vastas: käituge mu sõnade, mitte tegude järgi.