INTIIMNE KAADER | Kahe lapse ema Liisi Eesmaa: käisin munasarjaopil. Arstid ütlesid, et peavad võib-olla päris suure tüki ära võtma

„2023. aasta sügisel tõmbasin end rekordiliselt ribadeks isegi enda kohta: Kuldnõela kollektsioon, Kaubamaja Pai voodipesu disainimine, balletilavastuse „Tuhkvalge“ kostüümid. Kuldnõela vastu võttes olin kolmandat nädalat rase ja väga õrn oli olla. Praegu on hea, lõpusirge paistab. Ühelt poolt maailma kõige loomulikum asi, teisalt kasvab sinu sees omaette universum. Minu ülesanne on nüüd ennast enam-vähem õigel ajal magama viia, aga siis hakkab kõhus festival pihta ja öösel ärkan mega-afteka peale. Kui ma poja Kuu (7) käest küsisin, mida ta kõhus olemise ajast mäletab, vastas ta: „Seal oli pime.“ Vanarahvas ütleb, et tütred röövivad ema ilu ja jõu... ei tea, kas sellepärast, aga rasedus on seekord palju raskem.