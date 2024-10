Saatejuht Kethi Uibomägi keerulisest beebiootusest: pähe tekkisid ennast süüdistavad mõtted, mis ema ma olen – ei saa rasedusegagi hakkama

Kethi oli valmis ilusaks ootusajaks, kuid reaalsus oli kõike muud kui idülliline. Esimesed neli ja pool kuud veetis ta oksendades. „See oli nagu lõputu tuumapohmell. Mu ainus küsimus oli, et millal see läbi saab. Vastus oli, et läks ainult hullemaks. Ükski toit ega jook sees ei püsinud. Mõni päev sobis ainult soe mullivesi, teine päev seegi enam mitte. Mul polnud õrna aimugi, et väga suurel protsendil naistest on sellised või hullemadki rasedused. Mina olin alati mõelnud, et sünnitus ja magamatus on hirmus, aga ma ei teadnud, et ka sedapsi olek võib osutuda täielikuks piinaks. Kerisin Instagramis ja lugesin blogidest, kuidas kõigil oli nii ilus ootusaeg ja raseduse glow. Ehmusin väga ära, et issand, kas jäängi selliseks. Pähe tekkisid ennast süüdistavad mõtted, mis ema ma olen – ei saa rasedusegagi hakkama.“