Kethi Uibomägi kihlusest, keerulisest rasedusest ja avalikkuse eest taandumisest: sain lõpuks aru, et see show-bisnise maailm ei ole päris

Varem suhtlusaldis saatejuht hoiab üha enam madalat profiili. Ta pole oma eraelu kohta aastaid ühtegi kommentaari andnud, kuni postitas augustikuus sotsiaalmeediasse pildi endast metalses minikleidis liivaluidete taustal poseerimas, käed õrnalt ümber beebikõhu. „Ma olen olnud suur jagaja, nüüdseks aga kõvasti vähem. Vanasti polnud mul mingit filtrit. Mõtlesin, et mu Instagrami jälgijad on minu inimesed, aga neid on üle 15 000. Kui panna nad kõik ühte ruumi, siis see on päris palju rahvast. Kui liita veel postituste meediakajastus, on kindel, et sellega kaasneb kadedaid pilke ja sajatamisi.“