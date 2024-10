Saatejuht Kethi Uibomägi: mis asi see Eesti „glämmimaailm“ on? Jah, ma olen ise selle sees, aga nüüdseks ajab see kõik mind naerma

Kethi tunnistab, et tema ego jaoks oli karjäär väga oluline. „Kogu aeg mõtlesin, et peaks ikka uuesti laulma hakkama, uut saadet oleks vaja ja mis minust ikka kirjutatakse. See oli kaua aega minu normaalsus. Kui bändi hakkasin tegema, tuli hambad ristis end ajakirjandusse suruda. Pidid huvitav olema, sest kui sinust ei kirjutata, siis keegi ei tea sind, ja kui keegi ei tea sind, siis sul pole tööd ning nii pole sul ka raha, et süüa osta. See arvamus ja muster jäi mulle sisse. Tean, et olen oma ametis väga hea. Mulle meeldib mu töö sisuline pool, mis sütitab mind, aga mis puudutab pidevat suurt tähelepanu, siis see ei sobi mulle.“