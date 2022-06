"Eks vahel on tulnud selgitades kasutada väljendit “tavalisest vabam”." Paar, mille mõlemad osapooled suudlevad ja seksivad teiste inimestega

Oleme harjunud, et romantiline armastus on tunne, mis kuulub ainult kahele asjaosalisele. Kuid meie ümbert leiab ka mitmiksuhteid, kus tunnete jagamine on märksa keerulisem.

Toimetaja Triin ja jurist Robert elavad koos ja armastavad teineteist. Aga nad on endile seadnud reeglid, mis lubavad kohtinguid, suudlemist ning isegi seksi teiste inimestega. Ühtki klassikaliselt siduvat kohustust paaril ei ole — ei ühist pangalaenu ega lapsi. Nad ei nimeta oma elukorraldust kuidagi muudmoodi, kui et neil on suhe, püsisuhe. “Eks vahel on tulnud kellelegi selgitades kasutada väljendit “tavalisest vabam” või midagi sellist, aga omavahel on meil lihtsalt suhe omade reeglitega,” nendib Triin.