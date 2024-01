KOGEMUS | Pärast kuus aastat kestnud suhet elasime küll koos, aga mis meid peale olme üldse sidus? Need 36 küsimust muutsid kõike

Pärast kuus aastat kestnud suhet leidsime elukaaslasega, et peaksime lahku minema. Elasime küll koos, aga mis meid peale olme üldse sidus? Me ei arutlenud enam maa ja ilma üle, vaid üksnes lahendasime igapäevaseid probleeme. Samas teadvustasin, et olime mingil põhjusel ju pikalt koos püsinud. Kutsusin kallima võimalik-et-viimasele kohtingule mereäärsesse kohvikusse, kus algus­aegadel ühe toreda deidi veetsime. Võtsin kaasa 36 kurikuulsat küsimust – sest kui nende abil peaks ükskõik kellesse armuma, siis kas ka mitte enda kaasasse, sellesse mugavasse vanasse sussi?