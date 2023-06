Kuulsus, armastus ja elu: 15 aegumatut tsitaati Marilyn Monroe'lt, kellel on täna sünniaastapäev

2. "On palju parem olla õnnetu üksinda kui olla õnnetu kellegagi koos olles."

3. "Mulle tundub, et inimestel on kaks poolt: nad tahavad olla üksinda, aga nad tahavad ka olla kellegagi koos."

4. "Ma usun, et seksuaalsus on atraktiivne ainult siis, kui see tuleb loomulikult ja spontaanselt."