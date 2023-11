Sünnipäeva tähistav näitleja Merle Palmiste: inimestel oli hirm, et kui jään vanaks, kes mulle koju süüa toob. Bolti poisid muidugi!

Muidugi ei saa öelda, et üks või teine eluvalik oleks ainuõige, igaüks teeb ikka nii, nagu talle sobib. Kui inimesed ei soovigi lapsi, ka see on okei. Mulle meeldib väga, et ühiskondlikud normid ja piirid muutuvad. Igaüks saab valida endale sobiva viisi elamiseks. Vabadust on rohkem, muidugi mõnes mõttes on koos vabadusega ka segadust rohkem.

Aga noorelt lapsevanemaks saamise juurde tagasi tulles – minu meelest on seegi armas, et lastel, kellel on nooremapoolsed vanemad, on võimalik suhelda ka oma vanaemade ja vanaisadega. Päris hilised sünnitajad saavad tihti endale ühekorraga nii ema ja isa kui ka vanaema ja vanaisa rolli.

Mina olen veel ajast, mil lapsi suhteliselt noorelt saadi ja muidugi olen õnnelik, et sünnitasin 25selt. Tollal oli see normaalne, ka ülikool oli selleks ajaks läbi. Tütar on juba suur ja olen seega viiekümneselt mõneti samas olukorras, nagu praeguse aja kolmekümnesed – keskendun tööle ja iseendale! Oi, kui mõnus on! Nüüd saan nautida neid asju, milleks siis nii palju aega ei jäänud. Ja ma naudingi elu!

Lisaks olen ebanormaalselt optimistlik inimene, tunnen rõõmu ka vähesest – see võib olla koristatud köök, päikeseline päev, mis tahes väike asi. Vahel tunnen ennast kõige paremini siis, kui ei teegi mitte midagi, siis on kohe eriti hea olla. Tahan ja laisklen, tahan ja magan ja ei ma panegi riidesse, ei kammigi pead ja tunnen end kuratlikult hästi.

Kui võrdlen ennast noore Merle Palmistega, siis kindlasti kõige suurem erinevus on see, et keskendusin varem rohkem välisele. See oli aeg, kui otsisin iseennast ja kuhu gruppi kuulun... eks väline mängib mingil määral rolli siiani, aga nüüd on ka seesmine pool esile kerkinud ja mängib rahulolus järjest suuremat rolli.

See pole peegli eest keerutamine ega üldse välimusega seotud, hoopis mõni äratehtud töö ja teatud harmoonia annavad mulle tunde, et olen tõesti endaga rahul.

Üldiselt kipub elus nii olema, et kallim on parem. Tooraine on parem, lõhn mõnusam, ka pakend on ilusam. Kõige olulisem on muidugi õige toon ja see, kuidas huule peal istub. Pliiatsit kasutan ka, eriti siis, kui restorani lähen, siis värvin pliiatsiga kogu huulepõhja ära. On olemas ka ekstrapüsivaid huulepulki. Teatris tuleb ju partneriga mõnikord vägagi lähestikku koos olla, suudelda või mida iganes. Ja need püsivad teatrihuulepulgad mulle tohutult meeldivad – lähen pärast etendust koju, võtan kogu meigi maha, pesen hambad, aga huulepulga jätan. Hommikul ärkan nagu Ameerika filmis!

Sinu signatuuriks on punased huuled, ilmselt oled ka suurepärane punase huulepulga ekspert. Kas kallim on alati parem?

Ja ma heidan enda üle nalja! Ma ei tea, kas see teistele naljakas on, kui enda üle naeran, aga ühte stand up komöödiat plaanin küll. Ma nii väga soovin, et inimesed saaksid sealt rohkem juurde elujõudu ja muidugi naerda ka.

Olen aru saanud, et väga palju sõltub mõtlemisest. Kui mul on elus pingelisemad perioodid ning olen tasakaalust väljas, muutun kohe, lähen kriitiliseks, nähvan nipsust, siis mingi hetk taipan, et see pole ju üldse mina. Aga ma püüan rohkem teadvustada, mis toimub ja liikuda selles suunas, et oleksin rohkem iseenda ja ümbritsevaga rahul.

Kui palju ma enda välimusele tähelepanu pööran, sõltub perioodist. Kui on esietendus tulemas, siis on mul kohe täiesti ükskõik, mis mul seljas ja kuidas ma välja näen. Laps tavatses mulle nendel perioodidel, kui ma kodus küll füüsiliselt olin ja toimetasin, kuid tegelikult mõtetega uues rollis, öelda, et no millal see „imeline esietendus” lõpuks tuleb.

Regulaarselt ma enda eest hoolitsemiseks aega ei oska leida, aga laval olemine on ju ka üks suur kaloripõletamine, sammud tulevad täis kindlasti, Draamateatril on ju suur lava.



Ega see pole nii, et lähed lavale ja kukud kohe kolleegiga suudlema. Sellele eelneb pikk prooviperiood, kus tavaliselt muidugi ennastunustavalt ei suudelda, aga laval on see suudlemine kuidagi orgaaniline ja loomulik. See on ju roll, see pole Merle Palmiste, kes seal mõne noore näitlejaga suudleb... samas, (naerma hakates) suudelda on ju tore, oleks vaid sellist dramaturgiat.

Ma saan täiesti aru, miks teatud eas meestele meeldivad noored naised.

Noortega on üldse tore. Ma saan täiesti aru, miks teatud eas meestele meeldivad noored naised – see energeetika, see elujõud, see on hoopis teine! Praeguseks on juba ka see variant rohkem levinud, et vanem naine ja noorem mees. Kes kelle leiab, sõltub ju sellest, kuidas inimesed energeetiliselt kokku sobivad.

Missugune inimene võiks olla see, kellega sina tahaksid koos olla?



Äge inimene! Täiesti ükskõik, kui vana ta on. Ta võib ka 80 olla, aga olgu äge! Kui olin noorem, siis partneri valimine, see oli nagu... keemikute suvepäevad – kõik põhines instinktil. Mõtlesin tollal küll, et ideaalne oleks ujuja kehaga professor, aga minu teele sattusid kas ujujad või professorid ja ma valisin alati ujuja. Enam ma pole nii kindel, et sellise valiku teeksin. Vanus ega välimus pole enam peamised. Juuksed on mul juba ammu hallid, aga see on geneetika, ma ei võta seda üldse isiklikult, et oi, olen vana. Arvan, et mul tuli juba viiendas klassis esimene hall karv. Üldse ei muretse! Piretil (Piret Rauk), kellega me koos VAT Teatris „Aliast” mängime, pole ühtegi halli karva ja me oleme ühevanused! Ma ikka ütlen talle, et naudi, sa ei pea iga kuu juuksuris käima!

„Vananemine on intelligentsuse hääbumine” on fraas, mis mind hiljuti kummitama jäi. Eks see hääbumine hakkab peast pihta, erinevatel inimestel erinevas vanuses.

Mis sind sinu töö juures enim võlub?



Näitlejatöö puhul tulevad ellu väga erinevad teemad ja et ennast kurssi viia, loed ja uurid pidevalt uusi asju. See avardab. Ja mul on võimalus rolli tehes enda probleemide ketramisest välja astuda ning saada hoopis teistsuguseid kogemusi.