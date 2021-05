Ehmatav äratundmine: elu lõpuni jääb hinge tunne, et tekitasin oma lapsele nii palju valu. Ta nägi asju, mida ei tohiks kunagi näha

Piret astub interv­juuks kokku lepitud pargi ees välja autost, mida juhib tema abikaasa Tõnu* (65) – neil täitus äsja viis kooselu- ja neli abielu­aastat. “Võiks isegi öelda, et oleme endiselt armunud,” naeratab ta vastuseks küsi­musele, kuidas neil praegu läheb. “Aga need viis aastat on olnud minu eelmisest elust väga erinevad,” lisab naine tõsinedes.

Eelmisest elust teavad ainult tema tütar Katrin* (30), üks (tol ajal ainus) lähedane sõb­ran­na ja muidugi tema eks­abikaasa Markus* (61). Viima­sega elas Piret koos 30 aastat, mida meenutab naine fraasi­dega “see oli painav”, “pidev hirm ja teadmatus, kas ta on jälle täis”, “meeletu möll”...

Kuramaaž nagu armastusromaanis



Piret ja Markus kohtusid Pärnu rannas ühiste tuttavate kaudu, kui naine oli äsja 20 saanud. “Olime mõlemad Tartu ülikooli tudengid, olin teda tegelikult ka koolis näinud. Vahetasime kohe esimesel õhtul aadresse, jäime ühendusse. Pärast hakkasime koos väljas käima ja ikka nii, et tema tuli mulle igal õhtul ühikasse vastu. Kurameerisime (“Okei, seda sõna te vist tänapäeval ei kasuta,” naerab ta vahele oma helisevat naeru) pool aastat ja meie suhte algus oli nagu mõnes armastusromaanis.”

Seda suurem šokk oli, kui Piret sai teada, et samal ajal kui Markus temaga donžuanilikult käitub, elab Narvas üks naine, kes oli äsja sünnitanud mehele lapse...