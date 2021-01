Kuidas kodune aastavahetus eriliseks muuta? Need toredad ja kummalised vanarahva kombed tagavad sulle eduka uue aasta

Aastavahetus on suurepärane aeg tulevikku vaatamiseks : siis saab ennustada järgmisel aastal toimuvaid muutusi inimese elus: abiellumist, lapse sündi, pereliikme surma, kauget reisi, kroonusseminekut. Kõik on siis erakordselt oluline, häid või halbu endeid sisaldav: kuidas minna magama, kuidas hommikul üles tõusta, millest kõnelevad puud, loomad, ilm, inimeste käitumine, millest uusaastaöö unenäod.

Muidugi on vanarahva soovitused ka vastuolulised. Uusaastaööl on vaja korda saata tohutult palju asju, et järgmine aasta kujuneks õnnelik, et loomad oleksid terved, vili kasvaks hästi, heinategu õnnestuks, kalasaagid oleksid vägevad, kodu korras, inimesed terved ja pahad vaimud majast eemal.