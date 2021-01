Psühholoog selgitab, miks 1. jaanuar EI OLE hea aeg lubaduste andmiseks

Sellepärast on parim aeg lubaduste andmiseks igaühe jaoks individuaalne, kuid võti peitub tõsiasjas, et saad seda teha omadel tingimustel. Võta enda jaoks aega ja ruumi, et mõelda, kuhu sa tahad jõuda.

Selleks, et lubadustele truuks jääda, on väga oluline mõelda läbi ka väikesed sammud, mis suuremate eesmärkideni viivad. "On väga oluline, et sa seaksid endale realistlikud sammud, mis aitavad edu saavutada ning tähistaksid väikeseid võite, et püsida motiveeritud," selgitab psühholoog.