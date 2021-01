Printsess Diana rolli kehastunud Emma Corrin raskest terviseprobleemist ja sellega seotud dramaatilisest hetkest sarja "The Crown" filmimisel

Aega, mil sarja filmiti kaks kuud Hispaanias, näeb Corrin kui terve selle periood üht kõige erilisemat, aga see reis lõppes lausa dramaatiliselt. "Mul on astma ja olin juba mõnda aega raske köha käes kannatanud," meenutab ta. "Pidin filmima ühe stseeni basseinis jääkülmas vees ujudes. See oli kõige raskem stseen, mida filmida, sest pidin end sõna otseses mõttes vees elus hoidma. Pidime samal õhtul ka tagasi Suurbritanniasse lendama ja käisime haiglast läbi, et mulle antibiootikumid muretseda. Arstid tegid mulle hapnikuanalüüsi ja ütlesid: "Me ei saa lasta sul minna, sest su hapnikutase on niivõrd madal." Ehk mind võeti haiglasse sisse."